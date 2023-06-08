Шойгу: ВСУ ночью безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении

Украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами, отметил он.

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Министр подчеркнул, что на всех четырёх направлениях противник был остановлен и отошёл с большими потерями. Украинская армия пыталась наступать силами 47-й механизированной бригады, отметил Шойгу.