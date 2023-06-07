Украинские войска после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении предприняли попытки прорвать оборону Вооружённых сил РФ в районе Артёмовска. Как сообщили в Минобороны РФ, бойцы Южной группировки войск успешно отразили восемь атак со стороны четырёх бригад ВСУ. Отмечается, что противнику не удалось добиться целей наступления. Потери ВСУ за сутки составили до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронемашин, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика», а также гаубицу «Мста-Б».

Вооружённые силы Украины предпринимали попытки прорвать оборону российских войск на Донецком направлении в районе Артёмовска, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, в течение суток бойцы Южной группировки войск успешно отразили восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной и 24-й механизированной бригад ВСУ, а также 3-й штурмовой бригады.

«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — подчеркнул Конашенков.

В ходе боёв за сутки уничтожены до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Южно-Донецкое направление

Кроме того, решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии отражены три атаки ВСУ на Времёвском выступе, которые осуществлялись силами двух батальонных тактических групп в районах населённых пунктов Нескучное (ДНР) и Левадное (Запорожская область).

Также отражена атака штурмового подразделения ВСУ возле Новодонецкого (ДНР), которое находится под контролем российских ВС. Вдобавок была уничтожена большая часть колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь».

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Общие потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили свыше 190 военнослужащих, восемь танков, в том числе два колёсных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушку «Гиацинт-Б».

Помимо этого, на данном направлении были уничтожены склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Обстановка на других направлениях СВО

На Купянском направлении пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами группировки войск «Центр» уничтожены более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы до 60 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты истребитель Су-27 Воздушных сил Украины в ДНР, истребитель МиГ-29 в Запорожской области, уничтожены 22 украинских беспилотника и перехвачены 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».