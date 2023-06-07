В районе Артёмовска: Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону российских сил
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Вооружённые силы Украины предпринимали попытки прорвать оборону российских войск на Донецком направлении в районе Артёмовска, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в течение суток бойцы Южной группировки войск успешно отразили восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной и 24-й механизированной бригад ВСУ, а также 3-й штурмовой бригады.
«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — подчеркнул Конашенков.
В ходе боёв за сутки уничтожены до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
Южно-Донецкое направление
Кроме того, решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии отражены три атаки ВСУ на Времёвском выступе, которые осуществлялись силами двух батальонных тактических групп в районах населённых пунктов Нескучное (ДНР) и Левадное (Запорожская область).
Также отражена атака штурмового подразделения ВСУ возле Новодонецкого (ДНР), которое находится под контролем российских ВС. Вдобавок была уничтожена большая часть колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь».
- Брифинг Министерства обороны Российской Федерации
Общие потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили свыше 190 военнослужащих, восемь танков, в том числе два колёсных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушку «Гиацинт-Б».
Помимо этого, на данном направлении были уничтожены склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Обстановка на других направлениях СВО
На Купянском направлении пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.
Ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами группировки войск «Центр» уничтожены более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы до 60 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты истребитель Су-27 Воздушных сил Украины в ДНР, истребитель МиГ-29 в Запорожской области, уничтожены 22 украинских беспилотника и перехвачены 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
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