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Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе

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Российские военные за сутки отразили три атаки украинской армии на Времевском выступе. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе
  • РИА Новости

«На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток отражены три атаки противника», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинские военные наступали силами двух батальонных тактических групп в районах населённых пунктов Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что украинские войска после неудачной попытки наступления и больших потерь на Южно-Донецком направлении безуспешно пытались прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска.

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