Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе
- РИА Новости
«На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток отражены три атаки противника», — говорится в заявлении.
Отмечается, что украинские военные наступали силами двух батальонных тактических групп в районах населённых пунктов Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области.
Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что украинские войска после неудачной попытки наступления и больших потерь на Южно-Донецком направлении безуспешно пытались прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска.