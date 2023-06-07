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Минобороны: ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону ВС России в районе Артёмовска

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Минобороны России сообщило, что украинские войска после неудачной попытки наступления и больших потерь на Южно-Донецком направлении безуспешно пытались прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска.
Минобороны: ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону ВС России в районе Артёмовска
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Российские войска отразили восемь попыток наступления украинских отрядов.

Противник не добился своей цели. ВС России не допустили вклинения украинских военных в свою оборону. 

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ в районе Артёмовска в течение суток составили до 415 военных. 

Также противник потерял два танка, две боевых бронированных машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».

Днём ранее Минобороны России сообщало, что в районе Артёмовска успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ.

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