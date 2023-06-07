Минобороны: ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону ВС России в районе Артёмовска
- AP
- © Iryna Rybakova
Российские войска отразили восемь попыток наступления украинских отрядов.
Противник не добился своей цели. ВС России не допустили вклинения украинских военных в свою оборону.
По данным оборонного ведомства, потери ВСУ в районе Артёмовска в течение суток составили до 415 военных.
Также противник потерял два танка, две боевых бронированных машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».
Днём ранее Минобороны России сообщало, что в районе Артёмовска успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ.