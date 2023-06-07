Минобороны: ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону ВС России в районе Артёмовска

Минобороны России сообщило, что украинские войска после неудачной попытки наступления и больших потерь на Южно-Донецком направлении безуспешно пытались прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска.

Российские войска отразили восемь попыток наступления украинских отрядов.

Противник не добился своей цели. ВС России не допустили вклинения украинских военных в свою оборону.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ в районе Артёмовска в течение суток составили до 415 военных.

Также противник потерял два танка, две боевых бронированных машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».

Днём ранее Минобороны России сообщало, что в районе Артёмовска успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ.