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Минобороны России: в районе Артёмовска успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ

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В районе Артёмовска (Бахмута) успешно отражены четыре попытки наступления войск Украины, сообщили в Минобороны России.
Минобороны России: в районе Артёмовска успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ
  • AP

«В районе города Артёмовска активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Берховка Донецкой Народной Республики. Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», — сказали в ведомстве.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин охарактеризовал ситуацию на флангах в Артёмовске как тяжёлую, но контролируемую.

По его словам, украинские боевики продолжают обстрелы.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.

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