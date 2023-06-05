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Пушилин охарактеризовал ситуацию на флангах в Артёмовске как тяжёлую, но контролируемую

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин охарактеризовал ситуацию на флангах в Артёмовске как тяжёлую, но контролируемую.
Пушилин охарактеризовал ситуацию на флангах в Артёмовске как тяжёлую, но контролируемую
  • AP

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжёлая, сложная, но контролируемая», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, украинские боевики продолжают обстрелы.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Артёмовск по флангам, эти попытки купируются ВС России.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военных российских ВС с освобождением города.

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