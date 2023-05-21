Министерство обороны России: освобождение Артёмовска завершено

Освобождение города Артёмовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике завершено, сообщило Министерство обороны России.

«На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артёмовск», — говорится в дневной сводке новостей Министерства обороны.

Ведомство добавило, что за сутки в районе Артёмовск авиацией совершено шесть самолётовылетов, а артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач.

Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ситуация для ВСУ на этом участке фронта критическая.