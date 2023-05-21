Минобороны: ВС России уничтожили мост, по которому ВСУ бросали подкрепления к Артёмовску

Российские военные за сутки уничтожили на Артёмовском направлении до 100 украинских военных и наёмников, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск (Бахмут) перебрасывались подкрепления ВСУ.

РИА Новости