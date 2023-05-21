Минобороны: ВС России уничтожили мост, по которому ВСУ бросали подкрепления к Артёмовску
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.
Изначально о взятии города под полный контроль российских сил заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ситуация для ВСУ на этом участке фронта критическая.