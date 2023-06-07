Минобороны: за сутки в районе Артёмовска войска Украины потеряли до 415 человек
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом заявили в российском Минобороны.
«В ходе боёв за сутки уничтожены до 415 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б» ВСУ.
6 июня в Минобороны сообщили, что в районе Артёмовска успешно отражены четыре попытки наступления войск Украины.