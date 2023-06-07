Минобороны: ВС России уничтожили более 190 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России в течение суток уничтожили более 190 украинских военных на Южно-Донецком направлении.

«Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Российские военные также уничтожили восемь танков, в том числе два колёсных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30 и пушку «Гиацинт-Б».

В российском ведомстве ранее заявили, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации два самолёта Су-25, Су-27 и два вертолёта Ми-8 ВСУ.