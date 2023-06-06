В Минобороны России сообщили о ликвидации двух украинских Су-25 и одного Су-27 за сутки

Российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации два самолёта Су-25, Су-27 и два вертолёта Ми-8 ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

РИА Новости

«В течение суток сбиты: два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Бабино Херсонской области и Никольское ДНР», — говорится в заявлении. Отмечается, что истребитель Су-27 сбили в районе Андреевки в ДНР. «(Уничтожены. — RT) два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в министерстве. Также в Минобороны заявили, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений Вооружённых сил Украины.