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ВС России ночью нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ

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Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений Вооружённых сил Украины.
ВС России ночью нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что цель удара достигнута, объект поражён.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения танка Leopard германского производства в ходе специальной военной операции.

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