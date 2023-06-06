ВС России ночью нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ
Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что цель удара достигнута, объект поражён.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения танка Leopard германского производства в ходе специальной военной операции.
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