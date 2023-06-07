На Краснолиманском и Сватовском направлениях: группировка войск «Центр» поразила позиции трёх бригад ВСУ
- РИА Новости
Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили позиции трёх бригад ВСУ в зоне СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сказал он.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам ВСУ в районах Невское и Червоная Диброва.
- Брифинг начальника пресс-центра группировки Александра Савчука
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что авиацией и артиллерией группировки войск «Центр» ликвидированы до 60 украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
«Запад»
В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерийские расчёты группировки войск «Запад» огнём из гаубицы «Мста-С» уничтожили орудие противника Д-20 в районе урочища Ревучее, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Кроме того, военнослужащие группы специального назначения с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие 2С9 «НОНА» в районе населённого пункта Стельмаховка.
«Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий», — подчеркнул Зыбинский.
Также авиацией Западной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны.
Огнём из зенитного комплекса «Тор» уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
«Восток»
Военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Командир отделения взвода управления самоходно-артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки сержант Александр Колосов выполнял обязанности командира артиллерийского орудия. В ходе боя, находясь под постоянным огневым воздействием противника, расчёт орудия под командованием сержанта Колосова грамотными действиями уничтожил два опорных пункта противника, польский миномёт и 15 боевиков», — сказал Чехов.
При этом на Южно-Донецком направлении передовыми отделениями группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии успешно сдерживается наступление украинских войск. Кроме того, сбиты вертолёты Ми-24, шесть БПЛА «Фурия» и один «Валькирия».
На Запорожском направлении поражены опорные пункты ВСУ, уничтожена живая сила в пункте временной дислокации. Также сбит самолёт Су-25 и два БПЛА «Фурия» и «Лелека».
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 американского производства.
«Юг»
ВСУ в течение суток предприняли восемь атак в направлении оборонительных позиций Южной группировки войск, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Диверсионные и штурмовые группы ВСУ, усиленные танками и боевыми машинами пехоты, были остановлены огнём артиллерии и противотанковых средств группировки. В результате с большими потерями противник вынужден был отступить», — сказал он.
Авиация Южной группировки войск нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в населённых пунктах Весёлое, Белогоровка, Красное, Богдановка и Авдеевка.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены самоходные орудия и два 120-мм миномёта, два танка, две БМП, артиллерийское орудие Д-30 и две гаубицы Д-20.
Экипажем ТОС «Солнцепёк» уничтожен взводный опорный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки.