Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Politico: контрнаступление армии Украины выглядит прелюдией

Короткая ссылка
Действия украинской армии выглядят как прелюдия к наступлению, заявил обозреватель Джейми Деттмер в статье для издания Politico.
Politico: контрнаступление армии Украины выглядит прелюдией
  • AP
  • © Libkos

«Недавние нападения на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые ещё только должны начаться», — пишет Деттмер.

По его словам, в настоящее время нет доказательств того, что ВСУ ввели в бой подготовленные специально для наступления части.

Он добавил, что украинские военные могут вести разведывательные действия.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных.

По его словам, также противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить