Politico: контрнаступление армии Украины выглядит прелюдией

Действия украинской армии выглядят как прелюдия к наступлению, заявил обозреватель Джейми Деттмер в статье для издания Politico.

«Недавние нападения на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые ещё только должны начаться», — пишет Деттмер.

По его словам, в настоящее время нет доказательств того, что ВСУ ввели в бой подготовленные специально для наступления части.

Он добавил, что украинские военные могут вести разведывательные действия.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных.

По его словам, также противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.