Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных.

По его словам, также противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.