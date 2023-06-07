РИА Новости: ВСУ планируют разместить военных в школах и детсадах Запорожской области

На Украине планируют разместить часть солдат ВСУ в школах и детсадах Запорожской области и при этом возобновить очные дополнительные занятия в этих учреждениях, заявил сотрудник российских силовых структур.

«На Запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих», — сказал он РИА Новости со ссылкой на источники в ВСУ.

По словам собеседника агентства, запуск «школ-казарм» планируется осуществить до июля. Предполагается, что военные будут находиться в спортзалах, а в остальной части школ останутся учебные классы для школьников.

Ранее командир батальона «Крым» рассказал, что иностранные наёмники были замечены в рядах ВСУ на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны СВО.