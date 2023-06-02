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РИА Новости: ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны СВО

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Командир подразделения батальона «Крым» рассказал, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий.

Об этом информирует РИА Новости.

«Там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать подальше от боевых действий, и они их просто взорвали», — сказал командир.

Кроме того, он сообщил, что бойцы ВСУ расстреляли жителя одного из посёлков, когда тот хотел уйти на территорию, контролируемую властями Украины.

Ранее командир также рассказал, что подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп на Запорожском направлении.

Также пленный украинский пограничник признался в расстреле двух мирных граждан в Мариуполе весной 2022 года.

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