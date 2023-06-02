РИА Новости: украинский пограничник признался в расстреле гражданских в Мариуполе

Пленный украинский пограничник признался в расстреле двух мирных граждан — мужчины и женщины — в Мариуполе весной 2022 года.

Об этом информирует РИА Новости.

Пленный рассказал, что в момент, когда он остановил на светофоре мужчину и женщину на мотороллере, на улице началась стрельба.

По его словам, мужчина и женщина испугались и начали движение без команды.

«Я крикнул «Стоять!», на это требование они не отреагировали, продолжали движение дальше, после чего я открыл огонь на поражение», — добавил украинский пленный.

При этом пограничник признал, что оружия у гражданских не было.

Ранее в ДНР украинского снайпера приговорили к 23 годам колонии за убийство мирного жителя.

Также бойцы «Азова»* признались в надругательстве над убитой женщиной.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.