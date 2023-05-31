В ДНР украинского снайпера приговорили к 23 годам колонии за убийство мирного жителя
Как установило следствие, Ян Худоба служил снайпером в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.
18 марта 2022 года он находился в Мариуполе у детского сада и был вооружён снайперской винтовкой «Зброяр Z-10».
По информации СК, Худоба выстрелил в спину безоружному мужчине, который шёл по улице Гонды, а затем добил раненого следующим выстрелом. Мотивом ведомство называет желание пехотинца продемонстрировать превосходство и напугать местное население.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Худоба полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в ДНР украинского боевика Михаила Швеца приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя.