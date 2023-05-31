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В ДНР украинского снайпера приговорили к 23 годам колонии за убийство мирного жителя

Верховный суд ДНР вынес приговор 21-летнему украинскому снайперу Яну Худобе, который убил безоружного мужчину выстрелом в спину. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Как установило следствие, Ян Худоба служил снайпером в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

18 марта 2022 года он находился в Мариуполе у детского сада и был вооружён снайперской винтовкой «Зброяр Z-10».

По информации СК, Худоба выстрелил в спину безоружному мужчине, который шёл по улице Гонды, а затем добил раненого следующим выстрелом. Мотивом ведомство называет желание пехотинца продемонстрировать превосходство и напугать местное население.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Худоба полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР украинского боевика Михаила Швеца приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя.