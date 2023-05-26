В ДНР украинского боевика приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

Верховный суд ДНР приговорил сержанта войсковой части 3057 военизированного националистического объединения «Азов»* национальной гвардии Украины Михаила Швеца к 22 годам колонии за убийство мирного жителя.

Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Как установил суд, в марте 2022 года Швец, находясь на восьмом этаже жилого дома в Мариуполе, увидел на улице возле аптеки безоружного мирного жителя в гражданской одежде с белой повязкой на рукаве.

По данным прокуратуры, националист из чувства ненависти к гражданам, поддерживающим Россию, произвёл по прохожему не менее пяти одиночных прицельных выстрелов из автомата АК-74. В результате гражданский скончался на месте.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Швеца к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что боевики полка «Азов» признались в расстреле семьи в Мариуполе и последующем надругательстве над телом убитой женщины в марте 2022 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.