Бойцы «Азова» признались в надругательстве над убитой женщиной

Бойцы полка «Азов»* признались в расстреле семьи в Мариуполе и последующем надругательстве над телом убитой женщины в марте 2022 года.

Он заявил, что расстрелял, мужа, жену и их дочь в Мариуполе.

«Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности», — цитирует военнопленного РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что тела всех погибших лежали в одной комнате. По его словам, надругавшийся над телом женщины боец был снайпером «Азова».

Ранее боевик полка «Азов» Александр Сыкылында в Мариуполе рассказал российским силовикам, что его отделение открыло огонь по гражданской машине, убив семью: женщину, мужчину и десятилетнюю девочку.

RT сообщал, что донецкий суд приговорил азовца к пожизненному сроку за расстрел пленного солдата.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.