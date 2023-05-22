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РИА Новости: боевик «Азова» признался в убийстве семьи с ребёнком в Мариуполе

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Боевик полка «Азов»* Александр Сыкылында в Мариуполе рассказал российским силовикам, что его отделение открыло огонь по гражданской машине, убив семью — женщину, мужчину и десятилетнюю девочку.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Командир дал приказ открыть огонь, мы открыли огонь по «девятке» чёрного цвета с белой надписью «Дети», — сказал Сыкылында.

По его словам, в машине находилась семья: мужчина и женщина возрастом около 30 лет и девочка около десяти лет.

«Мы проверили, увидели, что признаков жизни не поступает, обыскали, забрали материальные ценности», — добавил боевик.

Ранее эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) беженец Александр Пискунов рассказал, как украинские военные мешали семье спастись из горящего подвала.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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