РИА Новости: боевик «Азова» признался в убийстве семьи с ребёнком в Мариуполе
Об этом сообщает РИА Новости.
«Командир дал приказ открыть огонь, мы открыли огонь по «девятке» чёрного цвета с белой надписью «Дети», — сказал Сыкылында.
По его словам, в машине находилась семья: мужчина и женщина возрастом около 30 лет и девочка около десяти лет.
«Мы проверили, увидели, что признаков жизни не поступает, обыскали, забрали материальные ценности», — добавил боевик.
Ранее эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) беженец Александр Пискунов рассказал, как украинские военные мешали семье спастись из горящего подвала.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.