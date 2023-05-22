РИА Новости: в Артёмовске украинские военные мешали семье спастись из горящего подвала

Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) беженец Александр Пискунов рассказал, что украинские военные обстреливали дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям.

Такое заявление он сделал РИА Новости.

По словам Пискунова, в частности, дверь горящего подвала обстреливали бойцы батальонов «Азов»* и «Айдар»**.

Мужчина рассказал, что вместе с семьёй использовал погреб соседа в качестве убежища. По его словам, из-за обстрелов в погребе загорелись пластиковые панели.

«Сосед хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулемётная очередь», — отметил беженец.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) намеренно провоцировали максимум жертв среди населения.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

*** Признан в России экстремистским и запрещён.