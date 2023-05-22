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РИА Новости: в Артёмовске украинские военные мешали семье спастись из горящего подвала

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Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) беженец Александр Пискунов рассказал, что украинские военные обстреливали дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям.

Такое заявление он сделал РИА Новости.

По словам Пискунова, в частности, дверь горящего подвала обстреливали бойцы батальонов «Азов»* и «Айдар»**.

Мужчина рассказал, что вместе с семьёй использовал погреб соседа в качестве убежища. По его словам, из-за обстрелов в погребе загорелись пластиковые панели.

«Сосед хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулемётная очередь», — отметил беженец.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) намеренно провоцировали максимум жертв среди населения.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

*** Признан в России экстремистским и запрещён.

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