РИА Новости: в Артёмовске украинские военные мешали семье спастись из горящего подвала
Такое заявление он сделал РИА Новости.
По словам Пискунова, в частности, дверь горящего подвала обстреливали бойцы батальонов «Азов»* и «Айдар»**.
Мужчина рассказал, что вместе с семьёй использовал погреб соседа в качестве убежища. По его словам, из-за обстрелов в погребе загорелись пластиковые панели.
«Сосед хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулемётная очередь», — отметил беженец.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) намеренно провоцировали максимум жертв среди населения.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
*** Признан в России экстремистским и запрещён.