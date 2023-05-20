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РИА Новости: ВСУ в Артёмовске намеренно провоцировали максимум жертв среди населения

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Украинская армия в Артёмовске (Бахмуте) намеренно размещала военную технику и оборудовала огневые позиции рядом с жилыми домами и убежищами мирных граждан, чтобы спровоцировать максимальное количество жертв среди гражданских.

Об этом РИА Новости рассказали эвакуированные из Артёмовска (Бахмута) жители.

«На нашем заборе было написано: «Не стреляйте. Живут люди», и возле этой надписи стоит миномёт 120-й, и через каждые две минуты: бабах!» — рассказал один из жителей.

Он добавил, что пулемётные точки располагались в девятиэтажных жилых домах, на крыше одного из них стоял миномёт.

«Из домов, в подвалах которых находились убежища, украинские военные вели провоцирующий огонь», — говорится в сообщении.

Ранее эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) житель рассказал, что ВСУ выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках, дав им всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем взорвали здания.

Позже в Минобороны России сообщили, что более 70 украинских военных и наёмников были уничтожены за сутки под Артёмовском (Бахмутом).

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