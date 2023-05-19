РИА Новости: ВСУ дали жильцам 15 минут и взорвали многоэтажки в Артёмовске
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ступникова, это произошло 28 марта, когда ВСУ отступали из очередного квартала. Мужчина рассказал, как в подвал его дома пришёл украинский военный и сообщил о скором подрыве.
«Вам 15 минут, выходите, сейчас будет тут кирдык, что-то страшное», — цитирует Ступникова агентство.
Спустя десять минут, как сообщил мужчина, произошёл взрыв.
«Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд», — говорится в сообщении.
Ранее житель Артёмовска (Бахмута) рассказал, что ВСУ при отступлении подожгли многоэтажный дом с людьми.
Также вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Артёмовска (Бахмута) подготовят после его освобождения.