Житель Артёмовска: ВСУ при отступлении подожгли многоэтажный дом с людьми
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Об этом рассказал эвакуированный из зоны боёв житель города Олег Корнеев.
«Перед тем как (пришли. — RT) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели», — цитирует его РИА Новости.
Корнеев уточнил, что мирные жители прятались в подвале, их не выпускали ВСУ.
Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.