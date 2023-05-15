Житель Артёмовска: ВСУ при отступлении подожгли многоэтажный дом с людьми

Украинские военные при отступлении со своих позиций в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР подожгли многоэтажный дом с жильцами.

Об этом рассказал эвакуированный из зоны боёв житель города Олег Корнеев.

«Перед тем как (пришли. — RT) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели», — цитирует его РИА Новости.

Корнеев уточнил, что мирные жители прятались в подвале, их не выпускали ВСУ.

Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.