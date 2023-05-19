Хуснуллин заявил, что план восстановления Артёмовска подготовят после его освобождения
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я там побывал, посмотрел степень разрушения», — сказал вице-премьер.
По его словам, Артёмовск (Бахмут) по степени разрушения похож на Мариуполь, однако его «вполне возможно восстановить».
«Мы уже сейчас примерно представляем бюджет, намечаем план действий», — сказал Хуснуллин.
Ранее российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать на Соледаро-Артёмовском направлении.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно хотят прорвать фланги в Артёмовске (Бахмуте), чтобы осложнить продвижение российских бойцов в самом городе.