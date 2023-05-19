Минобороны: более 70 украинских военных и наёмников уничтожены за сутки под Артёмовском

ВС России на Артёмовском направлении в ДНР за сутки уничтожили свыше 70 украинских военных и наёмников.

Об этом сообщило Минобороны России.

«В ходе боёв уничтожены более 70 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты, один бронетранспортёр, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска выровнялась.

18 мая сообщалось, что штурмовые отряды продолжают бои по освобождению Артёмовска при активной поддержке подразделений ВДВ.