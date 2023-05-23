Суд приговорил боевика «Азова» к пожизненному сроку за убийство пленного в Мариуполе

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского боевика из террористической организации «Азов»* Алексея Кыркалова с позывным Фриц к пожизненному сроку за расстрел пленного российского военного в Мариуполе в апреле прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Как было установлено следствием и судом, 12 апреля 2022 года в Мариуполе двое российских военных были захвачены в плен украинскими боевиками. Затем их переместили в подвальное помещение контрольного пункта «Ацтек».

В сообщении говорится, что 15 апреля Кыркалов прибыл в контрольный пункт «Ацтек». Он вывел одного из российских военных в наручниках и с завязанными глазами за руку на улицу и там выстрелил ему в затылок не менее трёх раз. По данным следствия, Кыркалов испытывал вражду к российским военным.

Он отрицал свою вину, но собранные по делу доказательства, показания свидетелей и результаты экспертиз подтвердили вину Кыркалова.

Его призвали виновным по статьям о применении в вооружённом конфликте запрещённых методов (ч. 1 ст. 356 УК России) и убийстве (пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 105 УК России).

Как заявили в пресс-службе Главной военной прокуратуры, суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск и приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в ДНР в суд направлено уголовное дело 23-летнего военнослужащего украинской армии Валентина Василенко, который обвиняется в том, что застрелил 14 мирных жителей в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.