В ДНР предстанет перед судом застреливший 14 мирных жителей военнослужащий ВСУ

В ДНР в суд направлено уголовное дело 23-летнего военнослужащего украинской армии Валентина Василенко, который обвиняется в том, что застрелил 14 мирных жителей в Мариуполе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.

По данным ведомства, 21 марта 2022 года военнослужащий получил приказ об устранении мирных жителей, после чего открыл огонь из автомата Калашникова по людям у православной церкви.

Шесть мужчин от полученных травм умерли на месте. 23 марта обвиняемый, продолжая выполнять приказ, обстрелял на мосту микроавтобус. От полученных повреждений умерли шесть мужчин, женщина и ребёнок.

Ранее суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы военнослужащего Украины Сергея Гавриша за покушение на жизнь мирных граждан в Северодонецке.

По данным следствия, с 14 по 18 июня 2022 года Гавриш находился в городе Лисичанске Луганской Народной Республики.

17 июня 2022 года от командира роты поступило указание заминировать объекты гражданской инфраструктуры в Северодонецке. Гавриш изготовил мину-растяжку из гранаты РГД-5 и установил её в подъезде жилого дома, расположенного по улице Молодёжной. В тот же день женщина, проживающая в этом доме, задела мину-растяжку и получила осколочные ранения.

Отмечается, что Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном.