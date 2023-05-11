В ЛНР к 18 годам лишения свободы приговорили военного ВСУ, установившего мину-растяжку в жилом доме
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«Признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, покушении на убийство», — говорится в сообщении СК.
Сергей Гавриш — военнослужащий 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Занимал должность разведчика-сапёра.
По данным следствия, с 14 по 18 июня 2022 года Гавриш находился в городе Лисичанске Луганской Народной Республики.
17 июня 2022 года от командира роты поступило указание заминировать объекты гражданской инфраструктуры в Северодонецке.
18 июня 2022 года Гавриш изготовил мину-растяжку из гранаты РГД-5 и установил её в подъезде жилого дома, расположенного по улице Молодёжной. В тот же день женщина, проживающая в этом доме, задела мину-растяжку и получила осколочные ранения.
Отмечается, что Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
«Уголовное дело в отношении командира, отдавшего Гавришу незаконный приказ о минировании гражданского объекта, выделено в отдельное производство», — отмечает пресс-служба СК.
На сайте Главной военной прокуратуры также говорится, что Гавриш совершил подрыв «с целью устрашения и уничтожения мирного населения в г. Северодонецк Луганской Народной Республики».
Ранее RT сообщил о рассмотрении в ДНР дела в отношении украинского военного Артура Пустовойта, застрелившего в Мариуполе мирного жителя.