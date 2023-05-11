Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЛНР к 18 годам лишения свободы приговорили военного ВСУ, установившего мину-растяжку в жилом доме

Короткая ссылка
RT
Суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы военнослужащего Украины Сергея Гавриша за покушение на жизнь мирных граждан в Северодонецке. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК России.
В ЛНР к 18 годам лишения свободы приговорили военного ВСУ, установившего мину-растяжку в жилом доме
  • © sledcom.ru

«Признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, покушении на убийство», — говорится в сообщении СК.

Сергей Гавриш — военнослужащий 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Занимал должность разведчика-сапёра.

По данным следствия, с 14 по 18 июня 2022 года Гавриш находился в городе Лисичанске Луганской Народной Республики.

17 июня 2022 года от командира роты поступило указание заминировать объекты гражданской инфраструктуры в Северодонецке.

18 июня 2022 года Гавриш изготовил мину-растяжку из гранаты РГД-5 и установил её в подъезде жилого дома, расположенного по улице Молодёжной. В тот же день женщина, проживающая в этом доме, задела мину-растяжку и получила осколочные ранения.

Отмечается, что Гавриш полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Уголовное дело в отношении командира, отдавшего Гавришу незаконный приказ о минировании гражданского объекта, выделено в отдельное производство», — отмечает пресс-служба СК.

На сайте Главной военной прокуратуры также говорится, что Гавриш совершил подрыв «с целью устрашения и уничтожения мирного населения в г. Северодонецк Луганской Народной Республики».

Ранее RT сообщил о рассмотрении в ДНР дела в отношении украинского военного Артура Пустовойта, застрелившего в Мариуполе мирного жителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить