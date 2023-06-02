РИА Новости: ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ
Об этом информирует РИА Новости.
«Вылазки ДРГ в основном проходят либо рано утром, либо на закате, но проходят они практически каждый день», — сказал командир.
При этом он отметил, что российское подразделение готово встретить наступление противника.
Ранее в Минобороны сообщили о поражении КНП подразделений двух украинских бригад в ДНР и Запорожской области.
Также поступала информация, что российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области.