РИА Новости: ВС России на Запорожском направлении ежедневно отражают атаки ДРГ

Командир подразделения батальона «Крым» рассказал, что подразделения российских войск практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп на Запорожском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вылазки ДРГ в основном проходят либо рано утром, либо на закате, но проходят они практически каждый день», — сказал командир.

При этом он отметил, что российское подразделение готово встретить наступление противника.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении КНП подразделений двух украинских бригад в ДНР и Запорожской области.

Также поступала информация, что российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области.