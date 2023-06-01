Минобороны: в ДНР и Запорожской области поражены КНП подразделений двух украинских бригад

ВС России поразили командно-наблюдательные пункты (КНП) подразделений двух украинских бригад.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Северск ДНР и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны», — заявил он.

Кроме того, российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 395 военнослужащих Вооружённых сил Украины.