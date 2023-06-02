Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: иностранные наёмники замечены в рядах ВСУ на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Иностранные наёмники, в частности, поляки и англичане, замечены в рядах украинских военных на Запорожском направлении.

Об этом РИА Новости рассказал командир батальона «Крым».

«Поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске», — сказал российский военный.

По его словам, в числе противников на данном направлении —  националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант.

Ранее командир также рассказал, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков и окрестности подразделений иностранных наёмников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить