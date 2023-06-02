Иностранные наёмники, в частности, поляки и англичане, замечены в рядах украинских военных на Запорожском направлении.

Об этом РИА Новости рассказал командир батальона «Крым».

«Поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске», — сказал российский военный.

По его словам, в числе противников на данном направлении — националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант.

Ранее командир также рассказал, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков и окрестности подразделений иностранных наёмников.