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Washington Post: не менее 16 ветеранов из США погибли в боях в зоне спецоперации

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По меньшей мере 16 американских ветеранов войн погибли в зоне боевых действий в зоне спецоперации России, пишет The Washington Post.
Washington Post: не менее 16 ветеранов из США погибли в боях в зоне спецоперации
  • Legion-Media

«По мере того как последние войны Америки уходят в историю, некоторые ветераны решили взяться за оружие на Украине и, по крайней мере, в 16 случаях отдали свои жизни», — говорится в статье, посвящённой ветеранам США, убитым в боях с российскими военными.

Американские наёмники вступали в ряды ВСУ «как частные лица», игнорируя официальные предупреждения президента Джо Байдена и других членов администрации о том, что «каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьёзная опасность», пишут авторы.

Ранее стало известно, что бывший морской пехотинец США Купер Харрис Эндрюс погиб на окраине Артёмовска (Бахмута).

В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.

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