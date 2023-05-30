Марочко сообщил, что подразделения иностранных наёмников прибывают в Харьков и окрестности

Подразделения иностранных наёмников прибывают в Харьков и его окрестности.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа взяли в плен двух украинских боевиков.

28 мая в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харьковской области.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов бригады теробороны и «Иностранного легиона» в Черниговской области.