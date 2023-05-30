Марочко сообщил, что подразделения иностранных наёмников прибывают в Харьков и окрестности
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Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
«В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что в Харьковской области военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа взяли в плен двух украинских боевиков.
28 мая в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харьковской области.
Также в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов бригады теробороны и «Иностранного легиона» в Черниговской области.