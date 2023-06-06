«Назначенный объект поражён»: ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ

Один из центров принятия решений на Украине поражён в результате группового удара ВКС России с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ. При этом в районе Артёмовска бойцами Южной группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ. Потери украинских войск на этом направлении за сутки составили более 260 солдат. Кроме того, на Купянском направлении пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

В ночь на 6 июня ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Назначенный объект поражён. Цель удара достигнута», — говорится в сводке.

30 мая Вооружённые силы РФ нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине. Тогда же президент России Владимир Путин сообщал, что «два-три дня назад» был нанесён удар по штабу военной разведки Украины.

Удар ВКС России

Расположенный в районе Артёмовска населённый пункт Берховка находится полностью под контролем российских войск, сообщили в Минобороны РФ.

«Атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями. Вклинения в оборону не допущено. Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Также в сводке МО РФ указывается, что бойцы Южной группировки войск успешно отразили четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе Берховки.

Подчёркивается, что «обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено».

Населённый пункт Берховка в районе Артёмовска находится полностью под контролем российских войск

Потери ВСУ за сутки составили более 260 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО «Град», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одну самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Ситуация в зоне СВО

Также в Минобороны РФ рассказали о ситуации на участках фронта в зоне СВО.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО «Град». Также пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» ликвидированы до 60 украинских военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы более 25 украинских военнослужащих, выведены из строя два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах.

«В районах населённых пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны», — указали в МО РФ.

Помимо этого, средствами ПВО в течение суток сбиты два самолёта Су-25 и истребитель Су-27 Воздушных сил Украины в Херсонской области и Донецкой Народной Республике, два украинских вертолёта Ми-8 в Запорожской области и ДНР, 19 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области, ДНР и ЛНР. Кроме того, перехвачены крылатая ракета Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Наступление ВСУ

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в течение последних трёх суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта. По его словам, противник был остановлен, своих целей не добился, понёс значительные и несопоставимые потери.

«Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери Вооружённых сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата», — сказал он.

При этом он раскрыл данные о потерях Объединённой группировки войск ВС РФ. Погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения, подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.