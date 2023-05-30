«Все назначенные объекты поражены»: ВС РФ нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине

Центральные пункты принятия решений на Украине, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории РФ, поражены в результате групповых ударов с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в зоне СВО в течение суток пресечена деятельность украинских ДРГ, уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по центральным пунктам принятия решений на Украине.

«В течение суток Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решений, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, все назначенные объекты поражены.

Накануне российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.

Ситуация в зоне СВО

На Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Краснолиманском направлении армейской авиацией и огнём артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены более 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидирована украинская ДРГ. Ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.

На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

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Средствами противовоздушной обороны перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM и уничтожены восемь украинских беспилотников.

Уничтоженная техника Киева

30 мая состоялось селекторное совещание Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что за этот месяц потери ВСУ составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолётов, пять вертолётов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

По словам министра обороны РФ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям, несмотря на значительные потери, которые несёт ВСУ.

«Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объёмы и пути поставок и при выявлении наносим удары. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — подчеркнул Шойгу.

Он указал, что оказание Западом военной поддержки киевскому режиму лишь затягивает боевые действия и не сможет повлиять на исход СВО.

Согласно данным Минобороны РФ от 30 мая, с начала СВО украинское командование потеряло 429 самолётов, 235 вертолётов, 4379 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4941 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 10 544 единицы специальной военной автомобильной техники.