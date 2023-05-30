ВС России уничтожили склад боеприпасов и до 145 украинских боевиков в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов и до 145 украинских боевиков на Донецком направлении.

«На Донецком направлении... уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — указало ведомство.

Также, в районе Красного в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских боевиков.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов бригады теробороны и «Иностранного легиона» в Черниговской области.