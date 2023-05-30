«Уничтожены техника и личный состав»: российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ в зоне СВО
- РИА Новости
Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам украинской армии на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«В результате нанесено поражение пункту временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное. Уничтожены техника и личный состав, а также склад боеприпасов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новгородского», — заявил он.
Кроме того, авиацией уничтожены склады боеприпасов, опорные пункты 110-й отдельной механизированной и 79-й десанто-штурмовой бригад ВСУ в Авдеевке и Марьинке: «В результате поражения в районе Марьинки ангара с боевой техникой противник потерял два танка и десять военнослужащих».
Ударом реактивной установки «Торнадо-С» также уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Отрадное.
Кроме того, подразделениями Южной группировки войск отражены три попытки ВСУ атаковать линию обороны на Соледаро-Артёмовском направлении и одну на Авдеевском.
«Штурмовые подразделения ВСУ с потерями в живой силе и бронетехнике были рассеяны», — заключил Астафьев.
- Российские военные отразили три попытки ВСУ атаковать линию обороны на Соледаро-Артёмовском и Авдеевском направлениях
«Восток»
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, артиллерией уничтожены две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живая сила.
«В районе Великой Новосёлки огнём артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поражено два опорных пункта. Расчётами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Фурия» и по одному «Валькирия» и «Лелека», — сказал он.
На Запорожском направлении уничтожено четыре беспилотника — два БПЛА «Валькирия» и два БПЛА «Лелека».
«Центр»
Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» применили управляемые авиационные бомбы по опорным пунктам украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
При этом экипажи ТОС «Солнцепёк» нанесли удары термобарическими снарядами по сосредоточению живой силы противника в районе Серебрянского лесничества.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и позиции 120-мм миномётов ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка. Штурмовая авиация нанесла удары по сосредоточению живой силы 81-й аэромобильной и 95-й десантной штурмовой бригады ВСУ на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.
«Запад»
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении артиллерией уничтожены два миномётных расчёта ВСУ, а также сорваны две попытки проведения ротации на передовых позициях. Кроме того, огнём из гаубиц «Мста-С» уничтожен склад боеприпасов.
«Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — сказал он.
Вдобавок средствами ПВО уничтожен разведывательный БПЛА «Фурия».
«Работа установки разминирования УР-77 «Метеорит»
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта установки разминирования УР-77 «Метеорит» инженерно-сапёрных подразделений Воздушно-десантных войск в зоне СВО.
Отмечается, что сапёры-десантники проделали проход в минно-взрывных заграждениях противника, а также уничтожили личный состав ВСУ в обнаруженном опорном пункте.
«После проведения разведки расчёт под прикрытием бронегруппы выдвинулся в район выполнения задачи, на указанный рубеж. Сапёры-десантники первым выстрелом уничтожили укрытую пехоту ВСУ в опорном пункте, не дав им ни единого шанса для выживания», — указали в ведомстве.
По словам механика-водителя установки УР-77 с позывным Гром, задачи выполняются исправно.
- Боевая работа расчета установки разминирования Ур-77 ВДВ