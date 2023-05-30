«Уничтожены техника и личный состав»: российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ в зоне СВО

На Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. В результате поражён пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и опорные пункты 110-й отдельной механизированной и 79-й десанто-штурмовой бригад ВСУ, уничтожены склады боеприпасов, техника и личный состав. Кроме того, были сорваны четыре попытки ВСУ атаковать линию обороны российских войск на Соледаро-Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам украинской армии на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В результате нанесено поражение пункту временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное. Уничтожены техника и личный состав, а также склад боеприпасов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новгородского», — заявил он.

Кроме того, авиацией уничтожены склады боеприпасов, опорные пункты 110-й отдельной механизированной и 79-й десанто-штурмовой бригад ВСУ в Авдеевке и Марьинке: «В результате поражения в районе Марьинки ангара с боевой техникой противник потерял два танка и десять военнослужащих».

Ударом реактивной установки «Торнадо-С» также уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Отрадное.

Кроме того, подразделениями Южной группировки войск отражены три попытки ВСУ атаковать линию обороны на Соледаро-Артёмовском направлении и одну на Авдеевском.

«Штурмовые подразделения ВСУ с потерями в живой силе и бронетехнике были рассеяны», — заключил Астафьев.

Российские военные отразили три попытки ВСУ атаковать линию обороны на Соледаро-Артёмовском и Авдеевском направлениях

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, артиллерией уничтожены две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живая сила.

«В районе Великой Новосёлки огнём артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поражено два опорных пункта. Расчётами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Фурия» и по одному «Валькирия» и «Лелека», — сказал он.

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На Запорожском направлении уничтожено четыре беспилотника — два БПЛА «Валькирия» и два БПЛА «Лелека».

«Центр»

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» применили управляемые авиационные бомбы по опорным пунктам украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

При этом экипажи ТОС «Солнцепёк» нанесли удары термобарическими снарядами по сосредоточению живой силы противника в районе Серебрянского лесничества.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и позиции 120-мм миномётов ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка. Штурмовая авиация нанесла удары по сосредоточению живой силы 81-й аэромобильной и 95-й десантной штурмовой бригады ВСУ на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

«Запад»

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении артиллерией уничтожены два миномётных расчёта ВСУ, а также сорваны две попытки проведения ротации на передовых позициях. Кроме того, огнём из гаубиц «Мста-С» уничтожен склад боеприпасов.

«Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — сказал он.

Вдобавок средствами ПВО уничтожен разведывательный БПЛА «Фурия».

«Работа установки разминирования УР-77 «Метеорит»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта установки разминирования УР-77 «Метеорит» инженерно-сапёрных подразделений Воздушно-десантных войск в зоне СВО.

Отмечается, что сапёры-десантники проделали проход в минно-взрывных заграждениях противника, а также уничтожили личный состав ВСУ в обнаруженном опорном пункте.

«После проведения разведки расчёт под прикрытием бронегруппы выдвинулся в район выполнения задачи, на указанный рубеж. Сапёры-десантники первым выстрелом уничтожили укрытую пехоту ВСУ в опорном пункте, не дав им ни единого шанса для выживания», — указали в ведомстве.

По словам механика-водителя установки УР-77 с позывным Гром, задачи выполняются исправно.