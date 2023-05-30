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Власти Артёмовска заявили о невозможности начать восстановительные работы из-за обстрелов

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Администрация и коммунальные службы не могут начать работу в Артёмовске из-за атак БПЛА и обстрелов.
Власти Артёмовска заявили о невозможности начать восстановительные работы из-за обстрелов
  • AP

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр города Шахтёрска Александр Шатов.

«Пока ещё нет полной возможности завода туда наших коммунальных предприятий... пока ещё есть определённые сложности, работа беспилотных летательных аппаратов и работа артиллерии», — сообщил он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Часов Яр под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

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