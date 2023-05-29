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Марочко: военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на Донецком направлении

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Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Часов Яр под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.
Марочко: военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на Донецком направлении
  • Gettyimages.ru

Его заявление приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские бойцы выявили перевозку боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

По словам Марочко, на фоне низкой облачности и плохой видимости «противник активно восполняет расход боеприпасов на складах ракетно-артиллерийского вооружения».

Военный эксперт рассказал, что, в частности, ВСУ пополняют склады, к которым ведут дороги с твёрдым покрытием, в районах Часова Яра, Константиновки и Дружковки.

27 мая сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВС Украины.

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