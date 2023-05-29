Марочко: военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на Донецком направлении
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Его заявление приводит РИА Новости.
Он отметил, что российские бойцы выявили перевозку боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.
По словам Марочко, на фоне низкой облачности и плохой видимости «противник активно восполняет расход боеприпасов на складах ракетно-артиллерийского вооружения».
Военный эксперт рассказал, что, в частности, ВСУ пополняют склады, к которым ведут дороги с твёрдым покрытием, в районах Часова Яра, Константиновки и Дружковки.
27 мая сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВС Украины.