Марочко: военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на Донецком направлении

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Часов Яр под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

Его заявление приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские бойцы выявили перевозку боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

По словам Марочко, на фоне низкой облачности и плохой видимости «противник активно восполняет расход боеприпасов на складах ракетно-артиллерийского вооружения».

Военный эксперт рассказал, что, в частности, ВСУ пополняют склады, к которым ведут дороги с твёрдым покрытием, в районах Часова Яра, Константиновки и Дружковки.

27 мая сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Авдеевки склад боеприпасов 110-й бригады ВС Украины.