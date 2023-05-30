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ТАСС: в Киеве ночью взрывы звучали на протяжении нескольких часов

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В Киеве ночью взрывы звучали на протяжении нескольких часов, в том числе они были слышны в Голосеевском и Святошинском районах.
ТАСС: в Киеве ночью взрывы звучали на протяжении нескольких часов
  • AP

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«С полуночи тревога была, начались взрывы приблизительно в два часа ночи и до рассвета, до четырёх», — заявил один из очевидцев.

По его словам, работала система противовоздушной обороны. 

Ещё один очевидец рассказал о сильных взрывах, которые были слышны в Голосеевском и Святошинском районах. Уточняется, что также был перекрыт проспект Науки, в районе которого произошёл пожар.

Ночью сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

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