«Поражены командные пункты и радиолокационные посты»: российские войска нанесли удар по объектам ВСУ на аэродромах

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах, сообщили в Минобороны РФ. Ракетами поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника и хранилища с вооружением и боеприпасами. Кроме того, за минувшие сутки в зоне СВО уничтожены три склада боеприпасов украинских войск, ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны, а также командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

В ночь на 29 мая Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты уничтожены.

«В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

22 мая аналогичный удар был нанесён по объектам на аэродроме Днепр.

Утром 29 мая в Киеве зафиксировали более десяти взрывов. Как сообщили в Telegram-канале «Военная хроника», одной из целей массированного ракетного удара стали позиции ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны.

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Ситуация в зоне СВО

На Купянском направлении — в Харьковской области и Луганской Народной Республике — пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск уничтожены до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» подверглись уничтожению до 55 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.

Кроме того, в ДНР были уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении ликвидированы до 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражён ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны в Херсонской области, а также командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Кроме того, средствами ПВО перехвачено три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов.

Запорожская область

Военкор RT Влад Андрица побывал на Орехово-Положском направлении в Запорожье, где бойцы батальона «Запад-Ахмат» обустроили на своих позициях настоящие подземные лабиринты.

По его словам, за всё время проведения СВО (а это больше года) он не видел ничего подобного.

«Наши подразделения по всей линии фронта достаточно уверенно держат оборону, поэтому просто так противник и шагу не ступит», — сказал боец с позывным Десантник.

Он подчеркнул: основная задача таких сооружений — максимально сберечь личный состав. К тому же противнику придётся трудно при наступательных действиях. «Здесь они обломают зубы!» — говорит Десантник.

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» организовали целые подземные лабиринты на Орехово-Положском направлении в Запорожье

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинское военное командование изменило тактику разведывательных действий на Запорожском направлении.

«У ВСУ на смену разведке боем на Запорожском направлении пришла тактика использования ДРГ. Нет сомнений, что будут соваться в районе Орехова и Гуляйполя. Имитируют движение в сторону Васильевки — наибольшее количество ДРГ в этом направлении идёт. Есть и на других участках, но здесь они активнее», — цитирует его ТАСС.