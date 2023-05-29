Рогозин заявил о применении ВСУ химоружия на Запорожском направлении
- РИА Новости
«По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и… химические боеприпасы — снаряды, начинённые химией», — цитирует ТАСС Рогозина.
Он отметил, что подобные боеприпасы вызывают у солдат слезотечение и удушье.
По его словам, данные снаряды применяются почти каждый день.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.