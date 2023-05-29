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Рогозин заявил о применении ВСУ химоружия на Запорожском направлении

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Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области, заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил о применении ВСУ химоружия на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и… химические боеприпасы — снаряды, начинённые химией», — цитирует ТАСС Рогозина.

Он отметил, что подобные боеприпасы вызывают у солдат слезотечение и удушье.

По его словам, данные снаряды применяются почти каждый день.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.

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