Украинские военные применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области, заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и… химические боеприпасы — снаряды, начинённые химией», — цитирует ТАСС Рогозина.

Он отметил, что подобные боеприпасы вызывают у солдат слезотечение и удушье.

По его словам, данные снаряды применяются почти каждый день.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.