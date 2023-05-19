Патрушев: США разрабатывают и используют на Украине химоружие
- РИА Новости
Об этом он сказал на совещании в Сыктывкаре.
«США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины», — цитирует его ТАСС.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство энергетики США занималось вербовкой на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.