Патрушев: США разрабатывают и используют на Украине химоружие

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.

Об этом он сказал на совещании в Сыктывкаре.

«США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство энергетики США занималось вербовкой на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.