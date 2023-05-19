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Патрушев: США разрабатывают и используют на Украине химоружие

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.
Патрушев: США разрабатывают и используют на Украине химоружие
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании в Сыктывкаре.

«США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство энергетики США занималось вербовкой на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

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