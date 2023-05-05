МО России: Минэнерго США вербовало украинцев с опытом в области оружия массового поражения
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Он отметил, что одна из 17 лабораторий министерства — Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, расположенная в штате Вашингтон, непосредственно работала на Украине в рамках проекта с названием «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения».
Кириллов заявил, что ключевым фигурантом в реализации проектов Минэнерго США на территории Украины был бывший сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер.
По его словам, он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку.
Кириллов добавил, что данные исследования проводились на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.
В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов продолжается по причине невнятной реакции ряда государств из-за боязни идти на конфронтацию с Вашингтоном.