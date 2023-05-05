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МО России: Минэнерго США вербовало украинцев с опытом в области оружия массового поражения

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Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
МО России: Минэнерго США вербовало украинцев с опытом в области оружия массового поражения
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Он отметил, что одна из 17 лабораторий министерства — Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, расположенная в штате Вашингтон, непосредственно работала на Украине в рамках проекта с названием «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения».

Кириллов заявил, что ключевым фигурантом в реализации проектов Минэнерго США на территории Украины был бывший сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер.

По его словам, он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку.

Кириллов добавил, что данные исследования проводились на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов продолжается по причине невнятной реакции ряда государств из-за боязни идти на конфронтацию с Вашингтоном.

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