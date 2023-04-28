Шойгу заявил о продолжающейся военно-биологической деятельности США

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов продолжается по причине невнятной реакции ряда государств из-за боязни идти на конфронтацию с Вашингтоном.
Шойгу заявил о продолжающейся военно-биологической деятельности США
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями», — цитирует министра РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что американская военно-биологическая деятельность вызывает сильное беспокойство и российская сторона неоднократно информировала страны мира, что реализация Соединёнными Штатами соответствующих программ на американской территории и за её пределами «представляет серьёзную опасность для других государств и целых регионов».

Ранее Иран призвал провести международное расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах.

11 апреля комитет Совета Федерации по международным делам одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, подготовленный по итогам работы комиссии за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить