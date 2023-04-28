Шойгу заявил о продолжающейся военно-биологической деятельности США

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов продолжается по причине невнятной реакции ряда государств из-за боязни идти на конфронтацию с Вашингтоном.

«Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями», — цитирует министра РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что американская военно-биологическая деятельность вызывает сильное беспокойство и российская сторона неоднократно информировала страны мира, что реализация Соединёнными Штатами соответствующих программ на американской территории и за её пределами «представляет серьёзную опасность для других государств и целых регионов».

Ранее Иран призвал провести международное расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах.

11 апреля комитет Совета Федерации по международным делам одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, подготовленный по итогам работы комиссии за год.