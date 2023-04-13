Иран призвал провести международное расследование о военно-биологической деятельности США

Иран призвал провести международное расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи.

Как он отметил в своих соцсетях, «новости о военных биолабораториях США на Украине и в некоторых других странах мира вызывают глубокую тревогу».

Представитель ведомства также добавил, что данные о военно-биологических лабораториях США на Украине и других странах противоречат их обязательствам, являются угрозой человечеству.

Дипломат добавил, что данный вопрос требует беспристрастного международного расследования.

12 апреля Совет Федерации на заседании единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.