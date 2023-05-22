«Поражены ангары с вооружением и боеприпасами»: российские ВС нанесли групповой удар по объектам на аэродроме Днепр

По объектам на аэродроме Днепр нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ, подчеркнув, что цель удара достигнута, все назначенные объекты были уничтожены. Так, в результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет. Наряду с этим в зоне СВО были уничтожены склады боеприпасов 103-й и 123-й бригад территориальной обороны, а также 65-й механизированной бригады ВСУ.

В ночь на 22 мая Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

19 мая был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

Ситуация в зоне СВО

На Купянском направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30 и склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

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На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» подверглись уничтожению до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии ликвидированы до 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. В результате ударов авиации и огня артиллерии группировки войск «Восток» потери противника составили более 150 украинских военнослужащих, два пикапа, а также две гаубицы Д-30. Вдобавок уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехова.

На Херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны. Также уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, одна пушка «Гиацинт-Б», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией ВС РФ в течение суток поражено 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Лозовое (ДНР), перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Артёмовск

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев побывал в освобождённом Артёмовске. Он показал, как сейчас выглядят микрорайоны «Гнездо» и «Домино», где находились последние укрепрайоны ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске началась процедура разминирования территорий.

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщало, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артёмовска. Как подчеркнул Владимир Путин, все отличившиеся в ходе этой операции будут представлены к государственным наградам.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 не стал подтверждать факт взятия города российскими силами. Он даже выступил с утверждением, что украинские военнослужащие всё ещё остаются в Артёмовске и якобы «выполняют очень важное задание».

«Технически они [украинские военные] есть — это те остатки, которые бросили при отступлении, малые группы уже без раций, без снабжения, без боекомплекта, которые прячутся по квартирам. Переворачивают ванны — и прячутся под ванны», — пояснил военкор RT Мурад Газдиев.